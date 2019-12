Zwar ohne Schnee, doch still und starr ruht aktuell das Freibad Fürstenfeld. Still und starr? Nur bedingt, denn trotz vermeintlicher Winterruhe gehen die Arbeiten in Europas größtem Beckenbad nicht aus. Die WOCHE hat dem Freibad Fürstenfeld im Winter einen Besuch abgestattet.

FÜRSTENFELD. Menschenleer zeigt sich derzeit Europas größtes Beckenbad. Dort, wo sich noch vor wenigen Monaten tausende Badegäste tummelten, um sich mit einem lauten Juchzer vom 10 Meter Turm in die frischen Fluten zu stürzen, ist - auch bei knapp 16 Grad - winterliche Ruhe eingekehrt. Doch wer nun denkt, dass dies bis zum Saisonstart im Mai so bleiben wird, irrt gewaltig. "Auch im Winter gibt es zahlreiche Arbeiten, die es zu verrichten gilt", weiß Andreas Rindler. Einmal pro Tag macht der Leiter des Freibades Fürstenfeld einen Kontrolldurchgang durch das mehr als 100.000 m2 große Areal.

Vermeintliche Winterruhe herrscht aktuell im Freibad Fürstenfeld.

1.000 Kilo kommen nach Salzburg zum Service

Neben der Überprüfung der eingewinterten Pumpen muss auch der Wasserstand von Regen- und Abfasserschächten kontrolliert werden. "Bei 30 Pumpen gibt es immer kleine Baustellen", erklärt Rindler. Die größte und schwerste Pumpe des Freibades, die Propellerpumpe regelt den Wasserstand und Beckenentleerung und wird im Jänner nach Salzburg zum Service geschickt. Kein leichtes Unterfangen, weiß Rindler, schließlich wiegt die "Monsterpumpe" starke 1.000 Kilo.

Freibad Leiter Andreas Rindler:"Da unser Sprungturm bereits 55 Jahre alt ist, gilt es diesen regelmäßig zu überprüfen und zu warten."

Mehr Farbe für den Sprungturm

Die Winterzeit wird außerdem dazu genutzt Kostenvoranschläge für Putzmittel, Chlor, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen einzuholen. Beispielsweise für den Fürstenfelder Sprungturm, dessen Beton- und Grundsubstanz wurde vor kurzem statisch überprüft. "Er befindet sich in einem guten Zustand, aber da unser Turm bereits 55 Jahre alt ist, gilt es diesen regelmäßig zu überprüfen", erklärt Rindler, dass alle 18 Jahre eine solche Statische Überprüfung vorgenommen wird. Aufgrund von Verwitterung und Haarrissen wurden auch Ausbesserungsarbeiten vorgenommen, um die Substanz des Sprungturms zu schützen. Nicht mehr weiß und blau, sondern grau reckt er sich darum aktuell 10 Meter gen Himmel. Ein Künstlerteam übernimmt im Frühjahr die Gestaltung und soll dem "Wahrzeichen vom Fürstenfelder Freibad" wieder eine frische Farbe verpassen.

In Arbeit befindet sich der 10-Meter Springturm. Nach den Ausbesserungsarbeiten an der Fassade wartet das "Wahrzeichen" des Freibades aktuell auf seinen neuen Anstrich.

Reinigungsarbeiten mit der Feuerwehr

Ende März werden dann im Freibad Fürstenfeld die Besen und Putzkübel ausgepackt. Gemeinsam mit dem Team der Stadtfeuerwehr Fürstenfeld geht es dann an die Grundreinigung des Hauptbeckens. Dazu wird das Wasser Schritt für Schritt abgelassen. Es dauert rund eine Woche, bis die kompletten 32.000 Kubikmeter Wasser aus dem Becken abgepumpt worden sind.

Im März machen sich die Mitarbeiter des Freibades gemeinsam mit der Stadtfeuerwehr daran, die Becken zu reinigen.

"Die Wassermenge im Hauptbecken würde vergleichsweise 182.000 Badewannen füllen", verdeutlicht Rindler. Per Hochdruckreiniger geht es dann den Verschmutzungen im Becken an den Kragen. Ab April beginnen dann die Lackierarbeiten und die intensiven Vorbereitungen für die kommende Badesaison. Schließlich soll das Freibad Fürstenfeld bis zum Saisonstart am 16. Mai 2020 wieder im neuen Glanz erstrahlen.

Wer jetzt wieder Lust auf die kommende Badesaison bekommen hat, kann sich hier bereits einen kleinen Vorgeschmack holen, denn...der nächste Sommer kommt bestimmt!

Zahlen, Daten, Fakten zum Freibad Fürstenfeld: