Tourismusverband Joglland-Waldheimat beendet

In der letzten Vollversammlung in der Peter Rosegger Halle in Birkfeld zog der Vorstand des Tourismusverbandes Joglland-Waldheimat Bilanz seiner Tätigkeit seit der letzten Vollversammlung in diesem Jänner. Vorsitzender Bgm. Oliver Felber berichtete über die neue Erlebnisregion Oststeiermark, in der er die Region Joglland-Waldheimat in Zukunft vertreten wird.

Geschäftsführerin Steffi Zündel gab eine kurze Rückschau auf ihre Tätigkeiten von Jänner bis Ende September dieses Jahres. Der Rad-Gepäckstransport, der geschaffen wurde, ist einzigartig in Östererich. Sie zog auch Bilanz der letzten zehn Jahre in denen die Gründung des Projektes Alpannonia im Jahre 2012 herausragte. Dieses Projekt wird auch im neuen Verband weitergeführt.