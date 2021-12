HARTBERG. Adventkalender, aber verkehrt: Schülerinnen und Schüler der HLW Hartberg gaben an jedem Tag im Advent ein kleines Geschenk in eine Box, anstatt ein Geschenk zu bekommen. Und zwar haltbare Grundnahrungsmittel, Konserven, Seifen, Shampoo, kleine Geschenke für Kinder.

Für diese Aktion konnte Henriette Prantl-Pieber alle Klassen und das Lehrer:innenteam der HLW, die Ethikklasse des Bundesschulzentrums und die 3D-Klasse des Gymnasiums gewinnen. Somit wurden 14 große Einkaufstaschen voller Lebensmittel und Haushaltsartikel ans Rote Kreuz überreicht. Die Waren wurden noch vor Weihnachten bei der Hartberger „Tafel“ an sozial bedürftige Menschen verschenkt.