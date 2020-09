Von 17. bis 20. September findet im Kultursaal Lafnitz bereits zum 12. Mal das Kammermusikfestival «Klang.Bild» statt. Die vier Tage stehen ganz im Zeichen von Musik, bildender Kunst und Kulinarik. Dem künstlerischen Leiter des Festivals Christopher Hinterhuber ist es gelungen, ein großartiges Programm mit ausgezeichneten Musikern zusammenzustellen.

So werden neben Christopher Hinterhuber am Klavier, Konzertmeister Rainer Honeck sowie der erste Cellist Tamás Varga, Sebastian Bru Violoncello, Mitglieder der Wiener Philharmoniker, der Violinist Ziyu He sowie der Bratschist Milan Radic zu hören sein.

Im Mittelpunkt steht heuer Ludwig van Beethoven, aber auch Werke von Paganini und Brahms stehen am Programm. Peter Kislinger – vielen bekannt vom Radiosender Ö1 – wird dazu mit „111 Zeilen von und über Beethoven“ unterhalten. Bildhauerin Ulrike Truger zeigt während des Festivals Einblicke in ihr Schaffen, Skulpturen in Bronze und Stein. Sie wird auch ihre neue große Arbeit zum Thema Klimakatastrophe vorstellen. Und schließlich wird der Gastronom Franz Lang den Eröffnungsabend kulinarisch mit einem ausgewählten Menü ausklingen lassen. An allen Abenden besteht die Möglichkeit, im Anschluss an die Veranstaltungen an gemeinsamen Abendessen mit den Künstlern teilzunehmen. Harald Haslmayr trägt auch heuer wieder mit seinen einleitenden, sowohl informativen wie unterhaltsamen Werkeinführungen zu einem besseren Verständnis der aufgeführten musikalischen Werke bei.

Alle Infos auf www.pro-cultura-lafnitz.at