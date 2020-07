FÜRSTENFELD. Zum siebten Mal findet heuer die Wasserbiennale in Fürstenfeld statt. Drei Künstler präsentieren ihre Werke und Ideen.

Neben dem "Fluctugraph" von Nina Markart im Fluss Feistritz zwischen der Mariainsel und Freibad Fürstenfeld (Eröffnung am Samstag, 1. August um 18 Uhr) wird "Vocal Naps" die Mariainsel am 1. August um 19 Uhr klanglich bespielen.

Malerische Spuren des Wassers: Eröffnet wird die 7. Wasserbiennale mit Nina Markarts "Fluctugraph".

Foto: Nina Markart

Dass Machtausübung nur eine Täuschung sein kann, soll anhand dieser Dekorationsmalerei symbolisiert werden.

Foto: Nicole Krenn

Am Donnerstag, 13. August präsentiert Nicole Krenn um 18 Uhr ihre Marmordekorationsmalerei an der Außenwand eines Betonsilos in der Baumgasse 19 in Fürstenfeld. Die Künstler als auch der Organisator der 7. Wasserbiennale Günther Pedrotti freuen sich auf zahlreiche Gäste. Mehr Informationen zu Künstlern und Kunstwerken finden Sie auf www.wasser-biennale.org