Franz Bergmann präsentierte im ABC Park sein Buch „Meine Freunde - Was im Leben wirklich zählt“.

Franz Bergmann aus Rohrbach an der Lafnitz, Mitgründer des Judoklubs Grafendorf, erfolgreicher Judotrainer, Journalist, Weltreisender und Träger namhafter Auszeichnungen, darunter das „Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich“, präsentierte im Rahmen einer Lesung im ABC Park in St. Johann sein Buch "Meine Freunde - Was im Leben wirklich zählt"; 63 humorvolle aber auch tiefsinnige Essays rund um das Leben. Gemeindekulturbeauftragte Helga Glatz freute sich unter den zahlreichen Gästen auch Bgm. Günter Müller und Gemeinderat Stefan Unger begrüßen zu können.

Bedingt durch eine Reihe von Zufällen schrieb Franz Bergmann vor mehr als fünf Jahren seine erste Kolumne für eine regionale Monatszeitschrift. Die vielen positiven Lesebriefe waren derart motivierend, dass der Herausgeber Franz Bergmann überreden konnte, monatlich eine Kolumne zu schreiben. Unter dem Titel: „Meine Freunde“ war er von da an stets präsent. Dass daraus einmal ein Buch entstehen würde, hat er sich zu Beginn nicht vorstellen können. In diesen „Freunden-Beiträgen“ sind aber nur selten Menschen gemeint, sondern viel mehr Gedanken, Werte, Ideale, Gefühle und Träume, aber stets realistisch, philosophisch und mit „steirischem Humor“. Die bekannte Autorin Andrea Sailer schrieb zum Buch im Vorwort: „Es ist ein sanfter Weg, den Bergmann mit seinen Texten durchs Labyrinth der modernen Zeit geht, allerdings, ohne dabei Höhen und Tiefen auszusparen.“

Musikalisch umrahmt wurde die Lesung von Katharina Handler, Erik Schweighofer und Alexander Zettl vom Trachtenmusikverein Unterlungitz.