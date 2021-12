Drei Gastronomen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld erzählen, wie sie Weihnachten verbringen und was auf den Festtagstisch kommt.

HARTBERG-FÜRSTENFELD. Üblicherweise verwöhnen sie ihre Gäste; am Heiligen Abend können sie endlich einmal ihre Liebsten und sich selbst verwöhnen. Erich Scherf vom Gasthof Goldsberghof in Pöllauberg und Herbert Fasching und Alice Oosterveld vom Fürstenbräu in Fürstenfeld verraten, wie sie Weihnachten verbringen.

Auf Weihnachten einstimmen mit den Gästen

Obwohl bis zum Heiligen Abend im Fürstenbräu normalerweise "Full House" herrscht, ist auch am 24. Dezember bei Herbert Fasching und Alice Oosterveld geöffnet - jedenfalls bis 13 Uhr. "Jeder ist eingeladen. Es gibt Sekt, Brötchen und natürlich unser Fürstenbräu. Gemeinsam mit Freunden ist dieser Vormittag auch für uns eine nette Einstimmung auf den Abend, der dann aber natürlich mit der Familie verbracht wird", erklärt Oosterveld. Nach der Christkindsuche am Nachmittag gemeinsam mit ihrer Tochter, wird dann am Abend im kleinsten Kreis bei Räucherlachs von Carlos Genussoase gefeiert.

Am Tag mit den Gästen feiern, am Abend mit ihren Familien: Herbert Fasching und Alice Oosterveld vom Braugasthaus Fürstenbräu.

(K)ein Faschingsscherz

Noch auf Weihnachts-Shoppingtour durch die Innenstadt begibt sich Geschäftspartner Herbert Fasching. Noch bevor das Fürstenbräu um 10 Uhr die weihnachtlichen Pforten öffnet, besorgt er noch Geschenke - "Natürlich lokal", wie Fasching betont. Dann werden in der Buchhandlung Buchner, der Weltladen und viele weitere Innenstadtgeschäfte gestürmt. Auch fürs Briefeschreiben an seine Liebsten ist am Vormittag des 24.12. noch Zeit. "Diese Tradition pflege ich schon seit einigen Jahren. Ich resümiere das Erlebte des vergangenen Jahres und bedanke mich bei meiner Frau, meinen Eltern, meinen Kindern für das letzte gemeinsame Jahr", erzählt Fasching. Auch ein kurzer Besuch bei den Enkeln ist am 24. für Fasching Pflicht. Auf den Festtagstisch kommt am Abend dann Raclette. "Nicht sehr originell, aber bei den verschiedenen Geschmäckern der kleinste gemeinsame Nenner", lacht Fasching.

Nur einmal im Jahr

Fisch - nämlich ganz genau gebackene Dorschfilets - kommen bei Erich Scherf und seiner Frau Claudia vom Goldsberghof in Pöllauberg jedes Jahr am Heiligen Abend – und wirklich nur dann – auf den Tisch. Dazu gibt es französischen Gemüse-Mayonnaisesalat.

Dahinter verbirgt sich eine ganz besondere Geschichte: „Ich bin gemeinsam mit meinen sieben Geschwistern in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Als ich ungefähr sechs Jahre alt war, hat meine Mutter am Heiligen Abend für ingesamt elf Personen eine Zwölferpackung Dorschfilets gemacht. Für uns eine wahre Köstlichkeit. Für jeden gab es genau ein Stück, das zwölfte Filet wurde dann in zentimetergroßen Stücken aufgeteilt. Damals habe ich mir geschworen; wenn wieder so etwas Gutes, dann aber in ausreichender Menge. Und der gebackene Dorsch erinnert mich jedes Jahr zu Weihnachten an meine lieben Eltern Maria und Peter und an meine Großmutter, die auch dabei war. Und was mich besonders freut, auch meine Kinder haben diese Tradition mittlerweile übernommen.“

Der passende Wein darf nicht fehlen

Zum Dorsch gibt es bei den Scherfs einen passenden Weißen – entweder einen Weißburgunder oder einen Sauvignon - aus der Region, abgerundet wird das Weihnachtsmenü mit selbst gebackenen Keksen oder einem duftenden Bratapfel.

