Mit ihrem Kaufverhalten schafften Gäste des Hotels "Vier Jahreszeiten" in Bad Loipersdorf jetzt wichtigen Lebensraum für Flora und Fauna in den Raabauen. Die neu gestaltete Parkgarage soll auf die Bedeutung von Diversität und Artenreichtum aufmerksam machen.

BAD LOIPERSDORF. Als „Arche Noah“ für gefährdete Pflanzen und Tiere kann der Naturpark "Raabauen" bezeichnen. Zahlreiche bedrohte Brutvogel-, Fisch-, Säugetier- und Amphibienarten tummeln sich in den 18 Hektar, die bis dato vom Naturschutzbund gemeinsam mit weiteren Vereinen und Institutionen im östlichen Raabtal (Gemeinden Hohenbrugg-Weinberg, Schiefer und St. Martin an der Raab) renaturiert wurde. Um die Artenvielfalt noch weiter zu erhöhen, ist die Erschließung weiterer Flächen und die ökologische Verbindung mit dem Kerngebiet notwendig, betonte Naturpark-Initiator Oskar Tiefenbach. Mit dem vor kurzem gestarteten Projekt im Thermenhotel "Vier Jahreszeiten" in Bad Loipersdorf soll das gelingen. Und jeder Hotelgast kann mithelfen! "Jeder Gast trägt mit dem Kauf einer Flasche des eigens für das Hotel abgefüllten Rotweins und Kernöls künftig zur Erhaltung eines Quadratmeters Raabtal bei", betont Hoteldirektor Hannes Wagner.

Stolz auf das gemeinsame Projekt: Künstler und Tatoo-Artist Michael Potzinger (rechts) mit Hoteldirektor Hannes Wagner.

4.000 Quadratmeter zurück zur Natur

Ziel sei es, so weitere 4.000 Quadratmeter für den Naturpark Raabauen zu gewinnen und so "der Natur ein Stück zurückzugeben", so Wagner. Das Thema Umwelt und Diversität wird im Hotel "Vier Jahreszeiten" in Bad Loipersdorf seit Jahrzehnten groß geschrieben. Seit 1999 ist es zertifiziertes Grüne-Haube-Hotel und Träger des Österreichischen Umweltzeichens, als erstes Thermenhotel Österreichs führt es seit vier Jahren außerdem auch das Europäische Umweltzeichen EU Ecolabel. Dabei spielen die Verwendung regionaler Bio-Produkte und der besondere Fokus auf korrekte Mülltrennung ebenso eine große Rolle, wie die Stromversorgung durch die hauseigene Photovoltaikanlage.

Die farbenfroh gestaltete Parkgarage von Künstler und Tattoo-Artist Michael Potzinger

Wertschätzung der bunten Vielfalt

"Täglich stellen wir uns dem Auftrag, die bunte Vielfalt unserer uns umgebenden Natur wertzuschätzen", betont Wagner. Mit dieser Botschaft sollen fortan auch die Gäste am Hotelparkplatz begrüßt werden. Unter dem Motto "Aus Asphaltgrau mach kunterbunt", gestaltete der Fürstenfelder Künstler und Tattoo-Artist Michael Potzinger die Parkgarage des Hotels mit einem farbenfrohen Naturmotiv ganz neu. Mit der neu gestalteten Parkgarage, als auch mit Projekt für den Naturpark Raabauen, wollen wir unsere Gäste aktiv in die von uns gesetzten Umweltmaßnahmen einzubeziehen und ihnen die Bedeutung des Umweltschutzes näherbringen", so der Hoteldirektor.



