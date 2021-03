VORAU. Im Rahmen der WOCHE-Ortsreportage über die Marktgemeinde Vorau gibt es ein WOCHE-Onlinegewinnspiel mit attraktiven Preisen. Diese werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist mit einem Klick auf den „Mitmachen“-Button bis Dienstag, 30. März 2021 möglich.

Gewinnspiel Ortsreportage Vorau

Die Preise:

1. Preis: Gutscheine im Wert von 20 Euro von der Mostschank Familie Pittermann-Glatz Seppl in Vornholz

2. Preis: Gutscheine im Wert von 20 Euro von Mostbuschenschank Holzer in Bruck an der Lafnitz

3. Preis: Gutscheine im Wert von 20 Euro von Mostgut Kuchlbauer in Riegersbach

4. Preis: Gutscheine im Wert von 20 Euro vom Kellerstöckl Buchegger in Schachen

Die Gutscheine werden von der Marktgemeinde Vorau zur Verfügung gestellt und können bei dem jeweiligen Betrieb eingelöst werden, eine Barablöse der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.