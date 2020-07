Von Vitaler Gemeinde bis DorfUni: bei der Infoveranstaltung im Minitheater Altenmarkt wurden Lösungsansätze präsentiert, um unsere Region zukunftfit und attraktiver zu gestalten.

ALTENMARKT/FÜRSTENFELD. „Wie können wir unsere Gemeinde und unsere Region zukunftsfähig machen?“, diese Frage stellten sich die Initiative die WurzelwerkerInnen aus Altenmarkt bei ihrer Info-Veranstaltung im Minitheater Altenmarkt. Organisatorin Ulrike Neubauer freute sich dazu zahlreiche Interessierte begrüßen zu dürfen. Aufgrund von zunehmender Abwanderung und dem demografischen Wandel steht besonders der ländliche Raum vor großen Herausforderungen. In einem Impulsvortrag gab Umweltsystemwissenschaftler und Transformationsforscher David Steinwender einen Einblick in verschiedenste Möglichkeiten, um ländliche Gemeinden als Wohn-, Lebens- und Arbeitsplatz zu attraktiveren. Sein Lösungsansatz: mittels Bürgerbeteiligung und gemeinschaftlichen Initiativen einen Transformationsprozess in Gang zu bringen.

Kompetenzen bündeln

Neben dem Aufbau einer kleinstrukturierte, zukunftsfähige Lebensmittelversorgung mittels Kooperationen und Selbstorganisation, und dem Bündeln von Kompetenzen wurde auch die Themen wie eine ressourcenschonende Lebensweise und Beiträge zum Kilmaschutz vor Ort aufgezeigt, die anhand praktischer Beispiele untermauert wurden. Vor allem das Modell der "Vitalen Gemeinde", das bereits in Bad Eisenkappel-Vellach und St. Nikolai im Sausal erfolgreich erprobt wird, als auch die "DorfUni", als interkommunales Bildungsnetzwerk stieß beim Auditorium auf großes Interesse.