Der neu konstituierte Gemeinderat startet in die neue Regierungsperiode.



OTTENDORF AN DER RITTSCHEIN. In der konstituierenden Gemeinderatssitzung hat der neu gewählte Gemeinderat von Ottendorf seine Angelobung geleistet und seinen Gemeindevorstand neu gewählt.

Bürgermeister Ewald Deimel mit Vizebürgermeisterin Silvia Schröck und Gemeindekassier Karl Wendler.

Foto: Gemeinde Ottendorf

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Ewald Deimel (ÖVP) wurde als Bürgermeister ebenso wie seine Vizebürgermeisterin Silvia Schröck (ÖVP) bestätigt. Erst im August vergangenen Jahres hatte Deimel die Bürgermeisternachfolge von Josef Haberl angetreten. Zum neuen Gemeindekassier wurde Karl Wendler (ÖVP) gewählt.

In einem feierlichen Akt wurden anschließend Bürgermeister und Vizebürgermeisterin vom Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Harald Maierhofer angelobt.