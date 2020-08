Starkes Zeichen für junge Politik: Landesobmann der Jungen ÖVP LAbg. Lukas Schnitzer zieht Bilanz: "Partei war noch nie so jung in den Gemeinden aufgestellt."

HARTBERG-FÜRSTENFELD. Der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist die steirische Nummer eins wenn es darum geht jungen Menschen Verantwortung in den Gemeinden zu übertragen. Im Vergleich zu 2015 sind nach Abschluss der konstituierenden Sitzungen 84 Jungmandatare unter 35 Jahren in 36 Gemeinden vertreten, was einen Anstieg um rund 21 Prozent gegenüber 2015 bedeutet. Für Schnitzer ist Politik die Möglichkeit Zukunft zu gestalten: „Es ist positiv, dass noch mehr junge Menschen für die Umsetzung junger Anliegen wie Nachhaltigkeit, Regionalität, Mobilität und Freizeitangebote in den Gemeinden sorgen. Damit das gute Miteinander der Generationen in unseren Gemeinden weiterhin gesichert bleibt“. Mit Andrea Kohl (Bad Blumau), Johannes Payerhofer (St. Jakob i. W.) und Matthias Kratzmann (Greinbach) stellt der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld steiermarkweit die meisten Bürgermeister unter 35 Jahren.

"Grundstein für Umsetzung junger Politik ist gelegt"

Der aus Bad Waltersdorf stammende Herbert Ferstl ist mit 26 Jahren das jüngste Mitglied in einem Gemeindevorstand. Darüber hinaus ist mit Jacqueline Hohenscherer, erstmals in der Geschichte der Bezirkshauptstadt Hartberg, ein Mitglied des Stadtrates unter 30 und als jüngster Gemeinderat des Bezirks wird Simon Kneißl aus der Gemeinde Hartl mit 19 Jahren seine Tätigkeit auf kommunaler Ebene aufnehmen.„Damit ist der Grundstein für die Umsetzung junger Politik in den nächsten fünf Jahren in den Gemeinden unseres Bezirkes gelegt“, ist der geschäftsführende JVP-Bezirksobmann Andreas Schneider überzeugt.

