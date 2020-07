Andreas Hofer wurde einstimmig zum Bürgermeister von Lafnitz gewählt.

LAFNITZ. Nach 10 Jahren ÖVP-Bürgermeister hat die SPÖ die Mehrheitsverhältnisse in Lafnitz gedreht. Mit acht Gemeinderäten hat nun die SPÖ die absolute Mandatsmehrheit in der Gemeinde Lafnitz inne. Die ÖVP stellt sechs Gemeinderäte, die Grünen einen.

Sehr erfreulich war, das in der konstituierenden Sitzung herrschende Miteinander, welches sich auch in der einstimmigen Wahl des neuen Bürgermeisters Andreas Hofer (SPÖ) widerspiegelte. Andreas Burghard (SPÖ) wurde zum Vizebürgermeister und Gerald Fuchs (ÖVP) zum Gemeindekassier gewählt. In seinen Dankesworten betonte Bürgermeister Hofer nicht nur das zukünftige Miteinander, sondern lebt dies auch aus voller Überzeugung. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, welche auf unseren Schultern ruht und werden in guter gedeihlicher Zusammenarbeit mit dem gesamten Gemeinderat einen konstruktiven Weg des Miteinanders zum Wohle unserer Bevölkerung beschreiten“, so Bürgermeister Hofer.

Hartberger ÖVP holt die Absolute zurück