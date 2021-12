LAbg. Schnitzer: Neuerungen in der steirischen Kunst- und Kulturlandschaft sind besonders für junge Menschen und den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld erfreulich.

Das Jahr 2022 bringt einiges Neues im steirischen Kunst- und Kulturbereich. Ab dem 9. Juli 2022 wird, pünktlich mit Beginn der Sommerferien, der Eintritt in die Ausstellungen und Museen des Universalmuseum Joanneum für alle unter 19 Jahren kostenfrei. Darüber hinaus können Schulklassen pro Besuch im Klassenverband eine kostenlose Führung im Umfang von einer Stunde in Anspruch nehmen.

„In der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es zentral den eigenen Interessen nachzugehen und diese zu vertiefen, sowie auch andere Perspektiven und Blickwinkel einnehmen zu können. Mit der Möglichkeit eine Vielzahl an Kunst- und Kultureinrichtungen kostenlos besuchen zu können wird hier ein wertvoller Beitrag geleistet,“ so LAbg. Lukas Schnitzer, der Landesrat Christopher Drexler für die bedeutende Initiative dankt.

Zudem gibt es gerade auch für den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gute Nachrichten, die Tierwelt Herberstein wird Teil des Universalmuseums und somit dessen 14. Standort. „Die Standorte unseres Landesmuseums sollen offene Häuser sein und noch mehr Menschen aus der ganzen Steiermark und weit darüber hinaus begeistern“, so Drexler.