Gemeinderat Wenigzell ist wieder „im Amt“!

Die letzte Gemeinderatswahl veränderte stark die Mandatsanzahl:

10 ÖVP, 4 LIWE (Liste Wenigzell), 1 SPÖ. In der konstituierenden Sitzung wurden alle Gemeinderäte angelobt sowie der Gemeindevorstand neu gewählt: Bürgermeister Herbert Berger, Vizebürgermeister Peter Pittermann, Kassier Günter Steiner. Außerdem wurden durch Abstimmung die Ausschüsse wie in der letzten Periode bestätigt. Mit einem Durchschnittsalter von 39,8 Jahren kann zweifelsohne von einem „jungen“ Wenigzeller Gemeinderat gesprochen werden. Die Gemeindeinteressen sind laut Bürgermeister immer an die 1. Stelle eines jeden Gemeinderates zu stellen.