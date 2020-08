Greinbacher Gemeinderat mit großer Einigkeit

Unter dem Vorsitz von Gemeinderätin Johanna Riegelbauer fand die konstituierende Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Greinbach statt. Dabei wurden sowohl Bgm. Matthias Kratzmann als auch Vzbgm. Josef Berghofer und Gemeindekassier Christian Kirchsteiger einstimmig in ihren Funktionen bestätigt. Bgm. Katzmann dankte in einer ersten Reaktion für das entgegengebrachte Vertrauen und lud die Mitglieder des Gemeinderates sowie alle Gemeindebewohner zur konstruktiven Mitarbeit ein. „Nur gemeinsam können wir die künftigen Herausforderungen meistern“, so Bgm. Kratzmann. Konkret angesprochen wurden die Neugestaltung des Dorfzentrum mit Neubau des Feuerwehrhauses sowie die Errichtung eines Mehrzwecksaales und eines Kinderspielplatzes und die Revision des Flächenwidmungsplanes mit Schwerpunkt Baulandausweisungen. Nette Geste: Johanna Riegelbauer überreichte Bgm. Kratzmann ein Holzengerl aus Mariazell, das Glück bei der Umsetzung der geplanten Vorhaben bringen soll.