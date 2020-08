FPÖ-Bezirksparteiobmann Anton Kogler meldet sich zur Nichtannahme der FP-Mandate in Bad Loipersdorf zu Wort.

BAD LOIPERSDORF. Wie berichtet verzichteten drei FPÖ-Mandatare in der Gemeinde Bad Loipersdorf für die künftige Regierungsperiode auf ihren Sitz im Gemeinderat. Dieser setzt sich nun ausschließlich aus den 12 Mandataren der ÖVP zusammen.

Nun meldet sich auch FPÖ-Bezirksparteiobmann und Landesgeschäftsführer Anton Kogler zu Wort: "Die Nichtannahme der Mandate in Bad Loipersdorf durch die gewählten freiheitlichen Listenkandidaten ist ein mehr als befremdliches Verhalten und steht den demokratischen und politischen Werten der Freiheitlichen Partei völlig konträr gegenüber. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen FPÖ-Wählern in Bad Loipersdorf für das Verhalten unserer dortigen Kandidaten."

"Schwere Enttäuschung für viele Bürger"

Und weiter:"Der kurzfristig kommunizierte Verzicht auf die errungenen Gemeinderatsmandate stellt sicherlich eine schwere Enttäuschung für viele Bürger von Bad Loipersdorf dar. Vor diesem Hintergrund werde ich das Verhalten der dortigen Kandidaten zum Thema im nächsten Landesparteivorstand machen." Die Vorgangsweise wäre für die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft inakzeptabel und werde mit Sicherheit entsprechende Sanktionen zur Folge haben, so Kogler.

