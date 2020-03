Prominente Unterstützung für das Fürstenfelder ÖVP Team, um Spitzenkandidat Franz Jost.

FÜRSTENFELD. Auf ein "Schnitzi mit Schützi" (ganz genau waren es Schnitzelsemmeln, die im Anschluss an die Veranstaltung serviert wurden) lud die ÖVP Fürstenfeld beim Stadtparteitag 2020 ins Grabher Haus, der gleichzeitig auch den Wahlkampfauftakt für die bevorstehende Gemeinderatswahl bildete. Hausherr Bürgermeister Franz Jost freute sich dazu neben seinen Parteikollegen auch zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, willkommen zu heißen. "Für die kommende Gemeinderatswahl liegt die Latte sehr hoch, es gilt eine Zweidrittel Mehrheit zu verteidigen", mobilisierte VP-Klubobmann Roland Gogg, seine Parteikollegen in den kommenden Wochen noch kräftig die türkisen Werbetrommeln zu rühren. Ins gleiche Horn stieß auch Spitzenkandidat Bürgermeister Franz Jost, der appellierte aktiv auf die Menschen zuzugehen und aus den Stummen Stimmen für die ÖVP werden zu lassen.

"Könnt auf eure Stadt stolz sein"

"Wir haben starke Ideen und ein gutes Programm für Fürstenfeld. Um dieses in den kommenden Jahren für unsere Stadtgemeinde auch umsetzen, brauchen wir eine stabile Mehrheit", betonte Jost. Stolz mache den Spitzenkandidaten auch die 210 ÖVP-Unterstützter sowie sein 50-Mann starkes Team, in dem sich zahlreiche neue Gesichter finden, die im Anschluss präsentiert wurden. Lobende Worte für Jost und sein Team fand auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. "Ihr könnt auf eure Stadt stolz sein", betonte Schützenhöfer den guten Ausbau der Infrastruktur sowie das intakte Vereinsleben, das die Grundlage des Zusammenlebens einer Gemeinde bilde und wünschte Jost und seinem Team für die kommende Wahl "das Glück des Tüchtigen."

Neue Gesichter im Fürstenfelder ÖVP-Team