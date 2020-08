Die großen Unwetterschäden und die damit verbundene finanzielle Belastung des Stadtgemeindebudget sorgten für intensive Fragestunde im Fürstenfelder Gemeinderat.

FÜRSTENFELD. Eigentlich hätte sich die zweite Gemeinderatssitzung in Fürstenfeld primär um die Besetzung der Ausschüsse drehen sollen. Doch aufgrund der Unwetterkatastrophe am 4. August, war es nicht die Ausschuss-Besetzungen, die einstimmig beschlossen wurden, sondern die Unwetterschäden von 4. August die so manche Frage der Oppositionsparteien aufwarf.

Finanzielle Herausforderung

SPÖ-Gemeinderätin Helga Kogelnik etwa warf unter anderem die Frage auf, ob Kanäle in gewissen Gemeindegebieten verstärkt werden könnten, damit die Stadt beim nächsten Unwetter "nicht wieder schwimmt". Zum sei solch außergewöhnlichen Situationen auch ein größeres Kanalsystem nicht gewachsen, zum anderen sei dies auch eine finanzielle Herausforderung, betonte Bürgermeister Franz Jost. Landesrat Johann Seitinger hatte bei einem Lokalaugenschein in Fürstenfeld zwar Unterstützung durch den Katastrophenfonds zugesichert, doch hätten die Unwetterschäden zweifelsohne ein großes Loch ins Gemeindebudget gerissen. Allein die Sicherung des abgerutschen Hanges bei der Fürstenfelder Stadteinfahrt Kusmanekstraße würde sich auf bis zu 200.000 Euro belaufen, rechnet der Bürgermeister vor. Auf die Frage von FPÖ-Stadtrat Christian Schandor, ob das Land hier mit dem Katastrophenfond unterstützen würde, antwortete Jost:"Ja mit 50 bis 60 Prozent."

Einbusen von rund 1,5 Millionen Euro

Zwar sei die Kommunalsteuer recht stabil, bei den Ertragsanteilen rechne die Stadtgemeinde jedoch in diesem Jahr mit Einbusen von etwa 1,5 Millionen Euro. Um die finanzielle Lage zu stemmen sei man gerade dabei Einsparungspotentialen in sämtlichen Abteilungen der Stadtgemeinde zu evaluieren. Genauere Details sollen in der Gemeinderatssitzung am 24. September behandelt werden.

Danke an Feuerwehren und freiwillige Helfer

Nicht nur der Bürgermeister, auch Gemeinderatskollegen nutzten die Möglichkeit, um sich erneut bei den Feuerwehren und den vielen freiwilligen Helfern zu bedanken, die während und nach dem Unwetter in Dauereinsatz waren, um die Stadt wieder auf Vordermann zu bringen. Trotzdem appellierte Jost einmal mehr an die Eigenverantwortung der Bevölkerung, schon vor Unwettern Eigeninitiative zu ergreifen und sich mit Sandsäcken und Co. zu rüsten. "Es kann nicht sein, dass in so einer katastrophalen Ausnahmesituation dann auch noch jene freiwilligen Helfer beschimpft werden, weil Betroffene etwas länger auf die Feuerwehr warten müssen. Die Feuerwehren haben ihr bestes getan", so Jost.

30 bis 40 Hektar Wald nachhaltig geschädigt

Grünen-Gemeinderat Franz Timischl ortete die ausgedehnten Bautätigkeit im Stadtgemeindegebeit als Teilursache für die Überflutungen, was Bürgermeister Jost dementierte: "Wir hatten es mit einer Unwetterkatastrophe zu tun, die Fürstenfeld seit mehr als 56 Jahren nicht erlebt hat. Zum Starkregen kamen Windspitzen von bis zu 160 km/h. 30 bis 40 Hektar Wald sind nachhaltig geschädigt. Man kann nicht pauschal sagen die Bautätigkeit sei schuld. Ja es stimmt, in Fürstenfeld finden Verbauungen statt, aber auch andere Stadtteile, unter anderem Speltenbach sind geschwommen, auch ohne Verbauung."

Schutzmaßnahmen bereits in Angriff genommen

Als bedeutendes Projekt zum Schutz gegen künftige Hochwasser nannte Jost den im Frühjahr baulich gestarteten Hochwasserschutz in Altenmarkt, für den die Stadtgemeinde 4 Millionen Euro in die Hand nimmt. Außerdem soll in der Nähe des Forsthauses Speltenbach ein Rückhaltebecken entstehen.

