Die Gemütlichkeit bleibt bewährt, das Ambiente im Buschenschank Knöbl ist einladender denn je. Am 1. Juli ab 15 Uhr öffnen sich erstmals wieder die Pforten in Dienersdorf 83. DIENERSDORF/KAINDORF. Am kommenden Freitag, 1. Juli, um 15 Uhr öffnet der Buschenschank der Familie Knöbl in Dienersdorf 83 in der Marktgemeinde Kaindorf nach dem Umbau erstmals wieder seine Pforten. Ab 17 Uhr erwartet die Gäste zusätzlich zu den köstlichen regionalen Schmankerln und den edlen Qualitätsweinen am...