10 Jahre Sub Terra Vorau

Vor 10 Jahren wurde für den Schutz, die Erhaltung und Nutzung der unterirdischen Gänge in Vorau der Verein Sub Terra gegründet. Für die Vereinsmitglieder bedeutet das eine enorme Arbeitsaufgabe, die sie mit jeder Menge Herzblut perfekt bewältigen. Johann Schweighofer ist im Jahre 2012 dem Verein beigetreten und wurde im Jahre 2013 zum Obmann gewählt. Er erzählt über die Anfänge, dass zwar einige Gänge bekannt waren, aber für die Bevölkerung keine Besonderheit darstellte. Durch die Arbeit von Sub Terra erkannte man, dass diese Gänge einzigartig und teilweise sehr alt sind und diese Konzentration im Raum Vorau weltweit einzigartig ist. Immerhin sind bis jetzt 873 unterirdische Anlagen bekannt. Weiters beschäftigt sich der Klub intensiv mit den Menhiren, also den Lochsteinen, von denen Schweighofer nicht weniger als 563 Stück bekannt sind. Einige dieser Lochsteine sind auch im Pöllauer Raum, in Miesenbach und Strallegg bekannt.

Bei den Gängen gibt es mehrere Unterscheidungen. So wurden einige für die Landwirtschaft (Wassergänge) gemacht und sind nicht sehr alt. Andere wiederum aus dem 12. Und 13. Jahrhundert sind im Rahmen der Suche nach Edelmetallen gegraben worden. Aber es gibt eben diese speziellen Gänge, die sogenannten Erdställe, welche weder mit Wasserförderungen oder Bergbau zu tun haben. Ihre Ursache ist noch nicht bewiesen, doch wird vermutet, dass kultische Gründe die Ursache dieser Anlagen waren. Seit drei Jahren findet ein internationales Forschungsprojekt statt, das sich auf das Alter der Gänge bezieht, wobei sich der Verdacht auf einige tausend Jahre immer mehr erhärtet. Ebenso wird über die Nutzung und die Kultur dieser Zeit geforscht. Die Untersuchung wird von anerkannten Universitäten - drei aus Österreich, eine aus Schottland und eine aus Deutschland – durchgeführt. Dort werden die Proben intensiv – unter anderem in einem Teilchenbeschleuniger - aufbereitet.

Jeder Gang hat seine Eigenheiten. So ist etwa der Streblgang wunderschön im harten Gneis bearbeitet. Da Gneis der Verwitterung relativ wenig ausgesetzt ist, und daher einen extrem hohen Härtegrad aufweist, erkennt man auch als Laie die unglaubliche Handarbeit, die dahintersteckt. Mehr als 2 cm täglich sind nicht möglich! Ähnliche unterirdische Gänge und Erdställe gibt es neben dem Vorauer Gebiet in Böhmen, Mähren, Südbayern und Südfrankreich.

Dass die „Vorauer Unterwelt“ einen großen internationalen Bekanntheitsgrad besitzt, beweist die Tatsache, dass 40 Prozent der Besucher aus dem Ausland nach Vorau reisen. Ebenso lobenswert ist die Tatsache, dass Sub Terra auf Wunsch der Besucher spezielle Führungen anbietet, wie etwa für die Jugend, für Kinder, Schulgruppen, und sogar für Kindergartengruppen. Auch Vereine wie Feuerwehr oder Familien buchen vermehrt diese Führungen. Es gibt sogar Kutschenfahrten, mit maximal 16 Personen bei einer „mystische Panoramafahrt.“ Planmäßig finden diese Führungen in der Zeit von 01. April bis 31. Oktober statt.

Im Waldturm im Stiftsreal gibt es auch ein kleines Museum von Sub Terra mit interessanten Funden, wie etwa Steinbeile aus der Keltenzeit, deren Alter auf 4.000 – 6.000 Jahren zuzuordnen sind, oder das Drachenrelief und Bronzebeile, was eindeutig beweist, dass das Gebiet rund um Vorau schon sehr lange vielleicht als Durchzugsgebiet und vor dem Stiftsbau besiedelt war. Nähere Informationen gibt es unter: www.subterravorau.at. Auskünfte zu Führungen und Gutscheinen: Verein@subterravorau.at.