Dominik and the Rockmachines

Der Psychiater und Spezialist Verle Bell sagt über die Rockmusik: „Rock bietet einen der stärksten Adrenalinausschüttungen. Gute Musik folgt exakten mathematischen Regeln, die dazu führen, dass sich der Geist wohl, lebendig und „sicher“ fühlt.“ Seine Hauptkomponente ist ein Hochspannungsrhythmus, der eine Reihe von Chemorezeptoren erweckt, ähnlich denen, die wir fühlen, wenn wir etwas sehr mögen oder wenn wir uns verlieben. Diese Signale werden im ganzen Körper übertragen und verursachen ein Gefühl von Freude und Vergnügen.

Wenn man noch dazu äußerst musikalische Eltern hat, wie Dominik Thurner, dann ist eine Musikkarriere eine fast logische Folgeerscheinung. Dominiks Mutter Nicole spielte einst Flöte, Keyboard und Geige. Sein Vater Thomas war musikalisch äußerst vielseitig und ein bekannter Musiker. Er war Sänger und E-Gitarrist und stand unter anderem mit „Die Hochstrasser”, „Steirersound“, “Die Weltsteirerband” und deren Nachfolgeband „Thurn-Effect“ auf der Bühne. Seine Leidenschaft galt jedoch immer der Rockmusik, die er - mit der damals sehr erfolgreichen Rockband „Annadefka“ - in vollen Zügen auslebte. Seine Leidenschaft für Rockmusik ist anscheinend „genetisch“ bedingt auf Dominik übergesprungen.

Sohn Dominik faszinierte vor allem das Schlagzeug, welches er bereits mit 4 Jahren zu spielen begann und bald danach trat er mit Papa Thomas gemeinsam öffentlich auf. Aus diesem Grund hat sich Thomas auch dafür entschieden, nur mehr Rockmusik zu machen und seinen Sohn dabei zu unterstützen. Dominik ist sehr ehrgeizig und träumte schon damals davon, eine eigene Rock-Band zu gründen. Diese Idee, die sich für Außenstehende wie ein Kindertraum anhört, verfolgte Dominik Tag und Nacht und dieser Wunsch ließ ihn und auch seinen Papa nicht mehr los. Aber wie sollte das funktionieren?

Sein Vater unterstützte ihn, sprach ihm viel Mut zu und stellte Videos in die Social Media Plattformen mit dem Appell, andere Musiker für seine Band zum Mitmachen anzuregen. Doch kein Musiker glaubte an Dominiks Fähigkeiten und traute ihm diese Aufgabe zu. Doch immerhin wurde so sein Name und sein musikalisches Können in der „Welt der Musiker“ bekannt. In Folge kam es zu einigen Telefonaten, die aber erfolglos endeten. Der entscheidende Wendepunkt zur Verwirklichung dieses Projekts kam durch ein Telefonat von Dominiks Vater mit dem Gitarristen Sigi Rupp aus Graz, der von dieser wohl einmaligen musikalischen Idee überzeugt war und zwei andere Musiker – ebenfalls aus Graz: Bassist Sebastian Bernhart Straberger und Gitarristin Sandra Kreinz für diese Idee begeistern konnte. Für den Gesang stellte sich natürlich Thomas Thurner zur Verfügung und am Schlagzeug – eh klar – lässt Dominik, der jüngste Schlagzeuger einer Rockband seine Sticks „tanzen“ und sorgt damit für den Rhythmus, bei dem jeder mit muss!

Damit war die Band komplett besetzt und auch der Bandname „Dominik and the Rockmachines“ wurde in kürzester Zeit gefunden. Die Band kann natürlich auch sehr gerne gebucht werden. Dominiks Eltern betonen hier aber: „Wir nehmen Buchungen natürlich sehr gerne entgegen und garantieren auch eine exzellente musikalische Darbietung. Da wir aber auch sehr auf Dominiks Wohl bedacht sind, werden von unserer Seite nur bedingt Auftritte angenommen. Wenn ihr eine Ausnahmeband sucht, dann beeilt euch!“ Dominik hingegen meint sehr selbstbewusst: „30 Auftritte im Jahr schaffe ich locker und glaubt mir, wenn ich euch sage, wir haben es drauf!“ Alle, die daran zweifeln, weil es doch etwas utopisch klingt, können sich auf www.dominik-thurner.at und in Kürze auf www.dominik-rockmachines.at überzeugen, dass auch „KLEIN“ ganz groß sein kann.