6 Stunden Bildschirmzeit täglich? Das hört sich vielleicht auf den ersten Blick viel an doch die Zeit, die man am Handy verbringt, vergeht schneller als gedacht.

Das Leben online

Instagram, Snapchat und Tik tok sind die beliebtesten Social Media Apps, die die Aufmerksamkeit von fast jedem Teenager auf sich ziehen. Durch ständiges Checken von Nachrichten, neuen Uploads oder Bildern wird die Zeit, welche man am Handy verbringt, immer länger und länger. Aber warum ist das so? Darauf gibt es eine klare Antwort. Für die Kinder im Alter von 12 bis 20 Jahren scheint es fast unmöglich ein paar Stunden abseits von der online Welt zu verbringen. ,,Ich könnte ja etwas verpassen“ oder ,,Was ist wenn er/sie mir zurück geschrieben hat?“ Diese Fragen schwirren den meisten Jugendlichen im Kopf herum und halten sie davon ab, sich mal eine Pause von Instagram, Snapchat, Tik Tok, etc. … zu nehmen.

Was sollte man nicht?

Doch auch bei diesen Plattformen gibt es sogenannte ,,Don‘ts“. Private Daten wie Adresse und Telefonnummer sollte man niemals auf öffentlichen Plattformen preisgeben, da diese sehr schnell von Fremden missbraucht werden können. Auch Nacktbilder oder freizügige Posts gehören dabei in die Kategorie ,,nicht posten“. Solche veröffentlichten Bilder können einem im späteren Leben nachhängen und auch die Suche nach einem Arbeitsplatz können sie erschweren. Das Fazit lautet also im Umgang mit sozialen Medien: Immer zweimal nachdenken bevor man etwas im Internet veröffentlicht.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen eines Projektes der HLP Oberwart.