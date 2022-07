Musik lag in der Großwilfersdorfer Luft!

Das erste Juliwochenende stand ganz im Zeichen der Blasmusik. Der Musikverein Großwilfersdorf mit Obmann Hannes Heinrich lud zum dreitätigen Musikfest und über tausend Musikerinnen und Musiker folgten seinem Ruf.

Insgesamt konnten 32 Musikkapellen begrüßt werden. Der Höhepunkt war das Bezirksmusikfest des Blasmusikbezirks Fürstenfeld. Bezirksobmann Thomas Prenner und Bundesmedienreferent Rainer Schabereiter hatten die ehrenvolle Aufgabe verdiente Musiker des Musikvereines Großwilfersdorf zu ehren. Die Verdienstmedaille in Silber des Österreichischen Blasmusikverbandes wurde an Obmann Hannes Heinrich und Kapellmeister Karl Heinz Urschler verliehen, die Verdienstmedaille in Gold an Finanzreferent Franz Heinrich, Ehrenobmann Franz Zehner und an Herbert Auer. Ehrenbezirksobmann Karl Hackl wurde mit dem Verdienstkreuz in Gold ausgezeichnet.

Großartige Stimmung und jede Menge ausgezeichnete Blasmusik hüllte Großwilfersdorf in eine Klangwolke. Sowohl beim Einmarsch, beim gemeinsamen Platzkonzert, bei den Gästekonzerten oder anschließend bei Tanzmusik mit den Jungen Paldauern oder der Blaskapelle EBB wurden die Besucher und die zahlreichen Ehrengäste mitgerissen.