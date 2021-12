Neujahrswünsche

Die Trachtenmusikkapelle Ottendorf geht seit der Gründung vor über 70 Jahren von Stefanitag bis Silvester von Haus zu Haus um mit dem Neujahrslied und einem Musikstück die Wünsche für das kommende Jahr zu überbringen.

Leider war dies auch heuer in dieser Form nicht uneingeschränkt möglich. Deshalb haben die Nachwuchsmusiker der TMK Ottendorf das Neujahrslied in einem Video aufgenommen und über die sozialen Medien verbreitet. Zusätzlich wurde von der gesamten Musikkapelle das Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“ als Video aufgenommen. Beides auf facebook/Trachtenmusikkapelle Ottendorf nachzuhören.

Damit die Bevölkerung die Musikkapelle auch live erleben konnte, wurde mit den erlaubten 25 Musiker am Bauernsilvester durch Walkersdorf und Ottendorf mit zünftiger Marschmusik marschiert. Zwischendurch wurde immer wieder das Neujahrsgeigerlied angestimmt.

Mit den so überbrachten Glückwünschen hoffen wir, dass ab 2022 wieder Normalität einkehrt und die Blasmusik und das Brauchtum wieder uneingeschränkt ausgeübt werden kann.