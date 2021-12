ÖSTERREICH steht erneut still. CORONA hält nun seit Jahren die ganze Welt in Atem. Der Virus ist aber nicht nur für unsere körperliche Gesundheit schädlich, sondern es schadet auch unserer psychischen Gesundheit enorm. Stress, Angstzustände und Depressionen gehören seit einiger Zeit zum Alltag von vielen Menschen.

Was ist eine psychische Erkrankung eigentlich?

Psychische Erkrankungen sind meist die Folge von Vereinsamung oder anderen Stressfaktoren. Eine psychische Erkrankung kann unterschiedliche Krankheitsbilder aufweisen. Der Krankheitsort ist nicht wie bei einer normalen Krankheit der Körper sondern die Seele.

Dennoch kann man bei einer solchen Erkrankung kann es auch körperliche Symptome aufweisen, welche jedoch einfach nur eine Täuschung des Gehirns sind.

Wer ist betroffen?

Die Ergebnisse des Leibniz-Institutes für Resilienzforschung in Mainz haben gezeigt, dass die Pandemie vor allem Angstzustände aber auch Depressionen auslöst. Das Stresslevel in allen Altersgruppen stieg enorm.

Männer gingen statistisch besser mit der Pandemie und dem Lockdown um als zum Beispiel Frauen.

Menschen mit psychischen Vorerkrankungen und generell ängstliche Personen hatten Probleme die Krise zu bewältigen.

Am schwersten nimmt die Pandemie jedoch Kinder und Jugendliche mit. Kinder brauchen soziale Kontakte, welche sie normal in der Schule zu genüge haben. Die Umstellung von normaler Schule auf Homeschooling hat Jugendliche betroffen. Jugendliche haben stärkeren Leistungsdruck erfahren als in der Schule normal.

Videokonferenzen von 800 Uhr bis 1700 sind enorm anstrengend für Schüler und Schülerinnen, welche nach dem Home-Unterricht noch Aufgaben erledigen mussten und für Schularbeiten lernen mussten. (Siehe Video)

Was soll man bei einer psychischen Erkrankung unternehmen?

Wenn durch die Krankheit der Alltag beeinträchtigt wird sollte man unverzüglich zu einem Psychologen oder einem Arzt gehen. Ein Gespräch mit seinem Hausarzt ist ein guter Anfang die Krankheit zu bewältigen. Dieser Verschreibt die notwendigen Medikamente und die dazugehörige Psychotherapie.

