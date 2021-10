Ja, das gibt es! Und nicht zu knapp! Am Wiener Zentralfriedhof liegen ja sehr viele berühmte Menschen begraben. Angefangen von den auch schon bei unseren Eltern beliebten Schauspielern Fritz Muliar, Elfriede Ott, Max Böhm, Theo Lingen über Maler und Graphiker wie Manfred Deix hin bis zu Fußballer Ernst Ocwirk und natürlich historische Politiker wir Leopold Figl und Julius Raab. Wer die Weiten des Geländes nicht zu Fuß abgehen möchte, der kann auch einen Fiaker besteigen und sich rumführen lassen. Man trifft sogar auf Radfahrer und Jogger, die das üppige Grün als Trainingsplatz nutzen. Ich bin ja auch durch eine sehr gute Doku im ServusTV auf die Idee gekommen, den Friedhof zu besuchen. Der Titel war "1 Planet - 7 Kontinente". Der Teil "Europa" begann mit Szenen hier in Wien über wild lebende Hamster. Aber es gibt hier auch Hasen und Rehe zu sehen. Ganz besonders erwähnen möchte ich auch eine Ecke des Friedhofs, die dem gegenwärtigen Trend nachkommt, sich sozusagen unter einem Baum in einer biologisch abbaubaren Urne beerdigen zu lassen. Ich finde diesen Gedanken schön! Zum Schluss nochmal zu den Prominenten und zwar den Musikern: alles da, was Rang und Namen hat! Aus der Klassik: Franz Schubert, Johannes Brahms und Johann Strauss. Aus dem Jazz: Joe Zawinul und Fatty George. Aus der Rockmusik natürlich Falco und ein Klavier als Grabstein für Udo Jürgens. Klar, dass die jeweiligen Fans hier anzutreffen sind! Ein Grabspruch hat mir besonders gefallen: "Ich will nicht in die ewige Ruhe eingehen, sondern in die ewige Energie!"