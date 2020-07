Beachvolleyball, Bewegung und jede Menge Spaß

Rund 20 motivierte Nachwuchssportler nahmen an der diesjährigen Beachweek des TSV Volleyball teil. Neben Beachvolleyball standen unter anderem Technikeinheiten in der Halle, eine Wanderung zur Greinis Freizeitwelt und als Höhepunkt ein Abschlussturnier mit Grillfest auf dem Programm. Bundesligatrainerin Kathi Almer zum Camp: „Die Kinder waren hoch motiviert und gingen engagiert in die Woche. Ich glaube, dass jeder etwas dazu lernen konnte und freue mich darauf, neue Gesichter in der Hallensaison begrüßen zu dürfen.“

Parallel zur Beachweek lief heuer erstmals die Kidsweek. Neben einer Schatzsuche gab es einen Tanzworkshop mit Eva Plank und Anna Schützenhöfer, Brotbacken in Oma's Backstube sowie Fitboxen mit Tom Holzer. Am Freitag wurde noch der Camppass absolviert und die erlernte Choreografie des Tanzworkshops voller Stolz vorgeführt.