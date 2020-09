Bei Lafnitz stehen Einser- und Zweiermannschaft eng beisammen

Beim SV Licht Loidl Lafnitz konnte für das ausgefallene Spiel gegen Mattersburg für kommenden Freitag kein passender Ersatz gefunden werden. „Aus unserem Kader sind alle Spieler mit Ausnahme von Patrick Bürger auch für die Landesliga genannt und spielberechtigt. Einser- und Zweiermannschaft stehen bei uns sehr eng beisammen, deshalb trifft uns der Ausfall des Matches gegen Mattersburg auch nicht sonderlich hart. Wir hatten schon in der Cuppartie gute Möglichkeiten, um mehrere Spieler in Spielrhythmus zu bringen, zuletzt hatten wir drei intensive Trainingseinheiten untereinander, da konnte für alle das Beste herausgeholt werden“, sagt SV Licht Loidl Lafnitz Trainer Philipp Semlic. In der Landesliga möchte man bei Lafnitz grundsätzlich vorwiegend junge Spieler zum Einsatz bringen, die das Potential haben, bald bei den Profis in der Einsermannschaft Fuß zu fassen. So soll es auch schon zum Landesligaauftakt im Derby gegen Fürstenfeld am Freitag um 19 Uhr in der Lafnitzer Fußballarena sein.

Landesligaauftakt erfolgt mit Zusehern unter strengen Corona-Auflagen