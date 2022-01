Mit zwei Neuzugängen will der SV Teubl St. Johann unter die ersten fünf in der Gebietsliga Ost.



ST. JOHANN IN DER HAIDE. Mit einem klingenden Namen kann der Gebietsligist SV Teubl St. Johann in der Haide in der kommenden Frühjahrssaison aufwarten. Philipp Bürger, jüngerer Bruder des früheren Bundesliga-Kickers Patrick Bürger, soll vor allem in der Offensive für frischen Schwung sorgen. Der 23-jährige Bad Tatzmannsdorfer spielte unter anderem beim TSV Hartberg II und in der burgenländischen Landesliga beim SV Neuberg.

Philipp Bürger soll für frischen Wind in der Offensive sorgen.

Foto: Alfred Mayer

Ebenfalls neu beim Verein ist der Salzburger Fabian Ermeier, der bisher bei Bayerisch-Gmain in der deutschen A-Klasse dem runden Leder hinterherjagte. Der 24-jährige Polizist wohnt seit kurzem in St. Johann. Willkommen geheißen wurden die neuen Spieler von SV St. Johann-Präsident Christian Gleichweit, Obmann Mario Zugschwert, Obmann-Stellvertreter Martin Rasser sowie den Vorstandsmitgliedern Markus Schadl und Gerhard Singer.

Neuzugänge Philipp Bürger (3.v.l.) und Fabian Ermeier (3.v.r.) wurden beim SV Teubl St. Johann willkommen geheißen.

Foto: Alfred Mayer

„Gemeinsam mit Routinier Thomas Schützenhöfer, der nach seiner langen Verletzungspause wieder fit ist, sollte ein Platz unter den ersten fünf in der Tabelle möglich sein“, so Zugschwert. Die Frühjahrssaison beginnt am 20. März mit dem Auswärtsspiel gegen Puch bei Weiz.

