Doppelveranstaltung in Lafnitz

Das Landesligamatch Wildon gegen Lafnitz II konnte wegen eines Coronafalles bei den Südsteirern nicht stattfinden. Kommende Woche gibt es in Lafnitz eine Doppelveranstaltung. Am Samstag, 16. 10., empfängt Licht Loidl Lafnitz I um 14.30 Uhr FC Dornbirn, um 19 Uhr ist Rottenmann bei Lafnitz II zu Gast. TSV Egger Glas Hartberg muss am 17. 10. zum FC Tirol.