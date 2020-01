FÜRSTENFELD/STADTBERGEN. Der Dartclub "Stelzer-Wirt" mit Obmann Werner Petz feierte eine überaus erfolgreiche Saison. Bestehend aus mittlerweile 60 treffsicheren Mitgliedern, ist der Club seit 2019 mit drei Teams in den Ligen des Steirischen Dartsportverbands (STDSV) vertreten und stellte in der 1. Klasse Ost sowie in der Gebietsliga Ost jeweils den Herbstmeister. Die Mannschaft "Stelzer-Wirt" II mit Kapitän Rene Nowak ist zudem fix für das Achtelfinale des STDSV-Ligacups qualifiziert. Bei den Vereinsmeisterschaften holte sich Esad Mrakic vor Günter Neuhold und Werner Petz den Titel.