Der BSV Thermenland machte in den letzten Jahren vorallem durch die Erfolge im Blasrohrbereich auf sich aufmerksam. Beim Hotel Teuschler-Mogg in Leitersdorfberg wurde im Obstgarten in Kombination mit dem Blasrohrparcours auch eine Anlage für die Bogenschützen errichtet. Unter den 32 Zielen befinden sich auch zwei bewegliche, eine Dachs auf einem Skatebord und eine fliegende Eule. Pfeil und Bogen kann man sich um € 10.- ausborgen. Für Anfänger erteilt die staatlich geprüfte Bogen- und Blasrohrtrainerin Heidelinde Jeitler (Tel.: 0676/3296790) gerne kostenlos eine Einführung in den Bogensport, um in Zukunft die Liebe und Freude für diesen Sport zu wecken. Um telefonische Anmeldung für einen solchen Schnupperkurs wird gebeten.