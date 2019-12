Eisenstadt holte U14 Titel

In einem hochklassigen Finale setzte sich im U14 Bewerb beim Nachwuchshallenturnier in der Stadtwerke Hartberghalle das Team aus Eisenstadt im Siebenmeterschießen gegen den GAK durch. Rang drei ging an Pinkafeld. Das Veranstalterteam der Juniors Hartberg errang Platz fünf. Das Veranstalterteam von den Juniors Hartberg mit Franz Handler, Anton Winkler, Hannes Puchas und Christian Waldl leistete perfekte Arbeit. Das Schiedsrichterquartett mit Günter Wutzl, Gottfried Klampfl, Wolfgang Haspl und Andreas Schieder stand 12 Stunden am Parkett und leitete alle Partien ohne große Aufreger, was absolut für die hohe Kompetenz der Pfeifenmänner spricht. Christian Herbst (l.) stellte den Besuchern sein internationales Nachwuchshallenturnier vor, das am 11. und 12. Jänner in der Hartberghalle mit hochkarätiger Besetzung und dem besten Fußballnachwuchs Europas in Szene geht. Damit ist die erste Turnierserie vorbei. Am 27., 28. und 29. Dezember folgen die restlichen sechs Turniere. Insgesamt sind beim Hartberger Hallenspektakel über 200 Mannschaften mit mehr als 2000 Jungkickern dabei.