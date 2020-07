Die Vereinsmitglieder des Blasrohr- und Bogenschützenvereines Thermenland sind derzeit fleißig im Einsatz, um den ersten reinen Blasrohrparcours der Steiermark zu errichten. "Alle 50 Vereinsmitglieder helfen fleißig mit, jetzt nimmt der Parcours langsam Formen an, noch brauchen wir Back Stops und Richtungspfeile. Bis Anfang September wird der Parcours aber komplett fertig sein. Dann haben wir vor, soweit es die Covid 19 Situation zu lässt, ihn mit einem großen Eröffnungsturnier offiziell seiner Bestimmung zu übergeben. Es befinden sich 20 Tierziele im Obstgarten des Hotels Teuschler-Mogg in Leitersdorfberg, die man in einer Richtung begehen kann. Es gibt Abschusspflöcke für Kinder und Erwachsene. Die Entfernungen richten sich streng nach den Richtlinien des ÖBRSV (Österreichischer Blasrohr Sportverband). Dabei müssen Erwachsene bis zu einer Entfernung von 28 Meter schießen. Es ist ganz bestimmt ein Spaß aber auch eine Herausforderung für Jung und Alt", sagt die Kassierin vom Blasrohr- und Bogenschützenverein Thermenland Heidelinde Jeitler.