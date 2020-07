Sieg beim ersten ÖM-Rallyecrosslauf nach Corona in Greinbach; tolles Debüt von Walter Hochegger.

Unter strengsten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen fand im PS Racing Center in Greinbach der erste Lauf zur Österreichischen Rallycross-Meisterschaft statt. In der Klasse Super 1600 war Vorjahresmeister Erwin Frieszl trotz eines Defektes eine Klasse für sich. Nach dem Sieg im ersten Vorlauf brach im zweiten Vorlauf beim Peugeot 208 die Halbachse und der Rohrbacher musste selbst sein Talent als Mechaniker unter Beweis stellen, um im dritten und alles entscheidenden Vorlauf wieder am Start stehen zu können. Das Timing klappte perfekt, der dritte Vorlauf wurde wieder gewonnen und im Finale gab es dann als „Draufgabe“ einen Start-Ziel-Sieg.

Ein starkes Debüt feierte Walter Hochegger aus Eggendorf in der Klasse N 1600. Nach tollen Leistungen in den drei Vorläufen qualifizierte sich ‚Hochegger mit seinem Peugeot 106 für das Halbfinale und verpasste dort als Vierter das Finale nur hauchdünn.

Für besonderen Nevenkitzel sorgten Kris Rosenberger (Titan RX) und Manfred Stohl (Ford Fiesta EV) in der Klasse, die ihre Boliden mit halsbrecherischer Geschwindigkeit um den Rundkurs jagten. Besonderes Lob gilt den Veranstaltern Erich und Christian Petrakovits vom RCC Süd, die zeigten, dass trotz Corona toller Motorsport geboten werden kann.