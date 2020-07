Fachverbandstraining beim TSV Thermenland

Der Blasrohr und Bogenschützenverein Thermenland lud steirische Jugendliche zum Fachverbandstraining auf das veereinseigene Trainingsgelände. Unter der Leitung von Heidelinde Jeitler absolvierten die TeilnehmerInnen am Vormittag ein Blasrohrtraining, am Nachmittag stand eine Runde mit den 3D Bögen am 3D Parcours am Programm. Trotz der schwierigen Zeit bezüglich sportlicher Aktivitäten ist man beim BSV Thermenland in die Zukunft. Die Vereinsmitglieder sind derzeit fleißig im Einsatz, um den ersten reinen Blasrohrparcours der Steiermark zu errichten.