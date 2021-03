HARTBERG. Florian Prüller vom TSV Hartberg Leichtathletik nutzte die Möglichkeit für einen Marathonstart beim Citylauf Invitational in Dresden. Auf einer 2,5 km-Runde durch den Großen Garten hieß es 16 Runden und zwei 1,1 km-Schleifen zu durchlaufen.

Die ersten 30 km liefen in einer starken Gruppe nach Plan. Nach 33:10 für die ersten 10 km folgten 33:05 für die zweiten 10 km und 33:51 für die dritten 10 km. Danach musste Florian die Gruppe etwas ziehen lassen und die Runde bis 35 km lief nicht mehr wie geplant, worauf er das Rennen bei kalten und windigen Temperaturen vorzeitig beendete. Nichtsdestotrotz war dies auf jeden Fall eine der schnellsten 35 km-Zeiten eines Hartberger Vereinsläufers, wenn nicht sogar die schnellste Zeit bisher. Danach zeigte sich Florian bereits zuversichtlich für die steirischen und österreichischen 10 km-Straßenlaufmeisterschaften in Mooskirchen am 11. April.