Flugrad Hartberg ist gut vorbereitet

Der Stocksport befindet sich mit Corona in einer schwierigen Zeit. Meisterschaften und Turniere sind großteils abgesagt worden. Beim ESV Flugrad Hartberg ist man aber trotzdem gut auf die nun hoffentlich folgenden Lockerungen vorbereitet. „Wir haben jeden Sonntag ab 8.30 Uhr und jeden Montag ab 14.00 Uhr in der Stocksporthalle in Hartberg trainiert, wobei sonntags eher die Berufstätigen und montags die anderen Vereinsmitglieder im Einsatz waren“, sagt ESV Flugrad Hartberg Obmann Manfred Pieber. In einer Sitzung des Bezirksverbandes soll nun die weitere Vorgangsweise beziehungsweise ein Terminplan für Meisterschaften festgelegt werden. Derzeit sind bei Flugrad vier Teams im Meisterschaftseinsatz, alle vier in der Gebietsliga. Was weniger erfreulich ist, ist die Tatsache, dass man in der noch nicht ganz geschlossenen Halle immer wieder mit Vadalismus zu kämpfen hat. „Unbekannte dringen oft in die Halle ein und zerstören mutwillig verschiedene Dinge. Diesbezüglich hat nun die Gemeinde Unterstützung zugesagt, um die Halle gänzlich dicht zu machen. Darüber sind wir natürlich sehr dankbar und wir hoffen, dass der Vandalismus damit erfolgreich bekämpft werden kann“, sagt Obmann Manfred Pieber.