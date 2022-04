Die Fußball-Damen des Fürstenfelder Sportklubs bereiten sich bestmöglich auf die Frühjahrsmeisterschaft vor. Im vierten und fünften Testspiel gab es gegen Birkfeld einen 4:1 Erfolg und gegen Raiffeisen Stallhofen, dem Tabellenführer der Oberliga Mitte/Nord einen 9:0 Sieg. Eva Buchegger war dabei in besonderer Schusslaune und erzielte fünf Treffer. „Wir haben einige Corona-Fälle sowie mehrere verletzte Spielerinnen und konnten diese Partien trotzdem souverän mit viel Kampfgeist klar gewinnen. Der Spielwitz und der Zug zum Tor waren bereits gut erkennbar und wir können mit der Mannschaftsleistung in den Aufbauspielen durchaus zufrieden sein“, sagte die Sprecherin der FSK Damen Lisa Schaller. Im ersten Meisterschaftsspiel des Frühjahrsdurchganges treffen die FSK Damen am 15. April um 19 Uhr auswärts auf St. Stefan i. R. Am Ostermontag, dem 18. April, steigt dann auf dem Sportplatz GAK Juniors Weinzöttl um 16.00 Uhr der Cupschlager gegen den GAK.