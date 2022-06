Bei den Orientierungslaufstaatsmeisterschaften in Rittschein bei Fürstenfeld gab es für die AthletInnen des OC Fürstenfeld Gold durch Elias Monsberger, Thomas Maier und Oliver Schnepf in der Staffel der 15 bis 18-jährigen. Viktoria Gigler, Luisa Grangl und Leonie Molnar ((Damen 12) sowie Katharina Perl, Helene Scheikl und Aileen Johnson (Damen 15 -18) holten Silber. Einen Tag später ging dann in Graz im Bereich von Uhrturm, Burggarten und Karmeliterplatz das Wettkampfwochenende weiter. Bei den Damen dominierte Ursula Fesselhofer vom Start weg den Bewerb und holte mit über einer Minute Vorsprung den Staatsmeistertitel. Ebenfalls Gold errang Kilian Zapf (Herren 20). Oliver Schnepf, Agnes Scheikl und Gertraud Gertraud holten in ihren Klassen Silber, Thomas Hudax, Luisa Grangl und Michaela Hämmerle eroberten Bronze. Zum Abschluss lieferten Thomas Hudax, Karin Leonhardt und Matthias Leonhardt mit Gold in der Mixed Staffel ab 35 die Sensation des Tages.