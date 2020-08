Fußballnachwuchscamp in Vorau

60 Buben und Mädchen im Alter zwischen 6 und 14 Jahren aus Vorau, Wenigzell, Ratten, St. Jakob i. W., Waldbach, Mönichwald, Festenburg und St. Lorenzen a. W. nahmen am zweitägigen Fußballcamp in der Joglland Arena in Vorau teil. Zehn Trainer vermittelten dem Fußballnachwuchs aus dem Joglland Spiel, Spaß, Freude und Teambildung sowie Weiterbildung in Fußballtechnik. Natürlich standen auch Fußballspiele zwischen den einzelnen Gruppen statt. Ein Schwimmnachmittag im § Tannen Freibad Vorau sowie ein Grillabend mit den Eltern standen ebenfalls auf dem Programm.