Gaxherri gewann zum Jahresauftakt

Der 17-jährige Hartberger Syl Gaxherri, der bei herbert Rosenkranz in Güssing trainiert, gewann das erste Turnier des ÖTV Bidi Badu Circuits in Wien in der U18. Gaxherri gab in vier Partien nur 14 Games ab. Im Finale besiegte er den Burgenländer Alexander Wagner mit 6:3, 6:0. Damit schob sich Syl Gaxherri in der ÖTV Rangliste auf Platz vier nach vorne.