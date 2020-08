Die Gemeinde Greinbach organisierte für Kinder und Jugendliche ein Ferien-Sportcamp, das von der Organisation „xundinsleben.com“ durchgeführt wurde. Schwerpunkte beim Camp waren diverse Ballsportarten wie Tennis und Fußball, grundsätzlich sollte den Teilnehmern aber Freude an der Bewegung und am Sport zu vermittelt werden. Einer der Höhepunkte war eine Autogrammstunde mit TSV Prolactal Hartberg Goalgetter Dario Tadic. Weil das Camp auf Grund des Schlechtwetters von der „Greini Freizeitwelt“ in die Penzendorfer Freizeithalle übersiedeln musste, fand auch die Autogrammstunde mit Tadic in der Freizeithalle statt. „Diese Autogrammstunde war für mich als Greinbacher Bürger eine Ehrensache“, so Tadic. In Vertretung des sportbegeisterten Bürgermeisters Matthias Kratzmann überbrachte Gemeindesekretär Peter Handler eine erfreuliche Nachricht. „Die Hälfte der Campkosten für die 21 teilnehmenden Kinder übernimmt die Gemeinde“, erklärte Handler.