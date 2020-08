Greinbacher Damen im Wechsellandcup Finale

Die Greinbacher Damen stehen nach einem 3:0 Erfolg über Grafendorf im Wechsellandcup Finale, das am 4. und 5. September auf der Tennisanlage in Schäffern ausgetragen wird. Das Herren 45+ Finale zwischen dem TC Friedberg und dem UTC Oberwart beginnt am Freitag, 4. September, um 15 Uhr. Die Finalspiele bei den Damen gehen am 5. September ab 8 Uhr in Szene. Nach Beendigung der Matches folgt die Siegerehrung mit einem kulinarischen Ausklang. Unter den Anwesenden werden schöne Sachpreise verlost. Für musikalische Unterhaltung sorgt "Classic Rock Project".