Beim traditionellen Greinbacher Tenniscup, bei dem heuer nur Paare spielen dürfen, die aus einer Familie kommen, haben sich Silke und Jürgen Ehrenhöfer, Hermi und Wolfgang Lechner sowie Martina und Daniel Gleichweit in die Favoritenrolle gespielt. In der Gruppe C kämpfen Lydia und Andi Semler gegen Lisa und Sepp Summerer um den Aufstieg ins Semifinale.