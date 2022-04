Halbzeit in der Quali Gruppe

In der Qualifikationsgruppe der Fußball Bundesliga steht Teil 5 von 10. am Karsamstag (16.4.) an. Der TSV Egger Glas Hartberg empfängt FC Flyeralarm Admira. Spielbeginn in der Hartberger Profertil Arena ist um 17:00 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist der Wiener Gerhard Grobelnik.

Torflaute beenden

Zuletzt gab es für die Schmidt-Truppe das dritte 0:0 im vierten Spiel in der Qualifikationsgruppe. Die Torflaute hält leider weiter an, doch dem Torerfolg kam man ein großes Stück näher. Einige Chancen wurden kreiert, das Tor blieb aus und soll dann gegen die Admira fallen. Der letzte Torjubel ist schon eine Zeit her, beim Frühjahrsauftakt gegen die Admira. Damals traf Jürgen Heil zum Ausgleich.

Im TSV-Lager fehlt Matija Horvat (5. Gelbe) gesperrt. Jürgen Heil kehrt nach Sperre ebenso zurück wie die zuletzt krank fehlenden Patrick Farkas und Thomas Kofler. Hinter den Einsätzen von Mario Sonnleitner und Michael Steinwender stehen Fragezeichen.

Stimmen aus der Kabine:

Cheftrainer Klaus Schmidt: "Morgen geht die wilde Fahrt in der Qualigruppe weiter. Wir werden alles dafür tun, einen Punktezuwachs zu erzielen. Noch schöner wäre es, die Partie zu gewinnen. Dazu braucht es aber Tore. Wir haben in dieser Trainingswoche sehr viel dazu getan, um diese Torsperre zu brechen. Ich hoffe, dass wir morgen unser Ziel erreichen und die Partie auf Eis legen können."

Offensivspieler Okan Aydin: "Die Vorfreude auf das morgige Spiel ist bei jedem Spieler da, vor allem nach so einer Partie in Ried, wo wir mit ein wenig Glück den Sieg einfahren hätten können. Die Leistungssteigerung wollen wir gegen die Admira fortsetzen, einige Chancen rausspielen und dann endlich wieder treffen. Wir sind aktuell super drauf. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist richtig gut. Ich bin überzeugt davon, dass wir am Samstag ein gutes Spiel abliefern werden, der Knoten platzen wird, dass wir ein, zwei Tore schießen werden und damit die drei Punkte in Hartberg behalten. Es wäre sehr wichtig für uns. Wir werden unser Bestes geben und werden noch mehr Gas geben. Wir merken, wie schwer es ist, gegen jeden Gegner in der Qualifikationsgruppe drei Punkte mitzunehmen, dafür müssen wir hochkonzentriert sein, Vollgas geben und auch mit einer gewissen Freude und Spaß ins Spiel gehen, um die Leichtigkeit, die man in einem Fußballspiel haben muss, wieder zu finden und um sich das Glück zu erarbeiten."