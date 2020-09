Die heimischen Fahrer zeigten am alten Bauhof starke Leistungen.



Aufgrund von Covid 19 konnte heuer kein österreichischer Bike Trial Cup ausgetragen werden. Der Hartberger Trial Verein „Ananas Boys Trial Radlfoan“ rund um Obmann Martin Allmer nahm die Lockerung zum Anlass, um einen eigenen Bewerb zu veranstalten. Unter Einhaltung aller Vorgaben fanden 51 Fahrer den Weg in das Trial-Gelände am alten Bauhof Hartberg. Darunter waren auch fünf Nationalteam-Fahrer, an der Spitze Weltmeister Thomas Pechhacker.

Erfahrungen gesammelt



Aufgabe war es, zwei Sektionen innerhalb von 2 Minuten fehlerfrei zu absolvieren und dabei zeigten auch die heimischen Fahrer ihr Können. Erste Plätze gab es für Philip Wurzer (Spur weiß), Noah Weber (blau), Johannes Allmer (grün) und Joseph Plank (rot). Die Elite Spur Gelb blieb Weltmeister Thomas Pechhacker vorbehalten. Geehrt wurden die erfolgreichsten Teilnehmer von Bgm. Marcus Martschitsch.

„Viele Neulinge haben ihr Können unter Beweis gestellt und tolle Erfahrungen gesammelt“,so Allmer, der hofft, mit dieser Veranstaltung viele Nachwuchsfahrer animiert zu haben, in der nächsten Saison bei nationalen Bewerben mitzufahren. Großer Dank gilt allen Helfern und Sponsoren für die ehrenamtliche Mithilfe. Für nächstes Jahr ist wieder ein „Ananas Cup“ geplant, mit dem ÖRV wird auch über die Austragung der Staatsmeisterschaft verhandelt.