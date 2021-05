Der TSV Prolactal Hartberg ging mit hohen Erwartungen in das Playoff Match gegen die Wiener Austria in der Profertil Arena um den Einzug in die Euroleague Quali . Die Wiener waren vom Start weg die aktivere Mannschaft und kontrollierten das Spiel. Nach gut einer halben Stunde münzten die Gäste die Überlegenheit auch in die 1:0 Führung durch Wimmer nach Idealpass von Djuricin um (36.). Das war auch der Pausenstand, wobei man festhalten muss, dass die Austria zu diesem Zeitpunkt durchaus hätte höher führen können. Nach Seitenwechsel wurde Hartberg stärker. Nach einer Cornerserie und einem vermutlichen Handspiel im Austria Strafraum fixierte Fritz im Gegenzug die 2:0 Führung für die Austria. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten. Auf Seiten der Hartberger traf Tadic das Außennetz (65.), Kopfbälle von Rep und Tadic gingen knapp daneben (69. und 74.). Für die Entscheidung sorgte Pichler, der in der 76. Minute das 3:0 für die Austria erzielte.

Nach dem Spiel zogen die beiden Trainer Resümee. "Wir haben aus den Fehlern von Ried gelernt, haben uns gut bewegt und so das Match auch kontrolliert", sagte Austria Trainer Peter Stöger nach dem Spiel. "Bei uns war es nicht das erste Mal, dass wir den Start verschlafen haben. Wir sind sehr enttäuscht, denn wir hatten trotz des Fehlstartes noch Möglichkeiten, die wir leider nicht nützen konnten. In Summe können wir aber trotzdem eine positive Saisonbilanz ziehen, denn wir haben den Klassenerhalt souverän geschafft und haben heuer nach 26. Punkten in der ersten Saison, 28 in der zweiten heuer mit 29 Zählern die meisten Punkte in den drei Jahren Bundesliga gemacht", sagte Hartberg Coach Markus Schopp.