Hartberg startet gegen den WAC

Der TSV Prolactal Hartberg startet nach einer äußerst kurzen Vorbereitungsphase kommenden Samstag, 23. Jänner 2021, mit dem Auswärtsmatch gegen den Wolfsberger AC um 17 Uhr in der Lavanttal Arena in die Frühjahrsmeisterschaft. "Wir haben eine kurze aber sehr intensive und erfolgreiche Vorbereitungsphase hinter uns und blicken voller Zuversicht auf unsere kommenden Aufgaben", sagte TSV Prolactal Hartberg Coach Markus Schopp. TSV Neuzugang Marc Schmerböck hat sich gut ins Team eingefügt und wird für die Oststeirer mit seiner Schnelligkeit und Torgefährlichkeit bestimmt eine Verstärkung sein. Nimaga, Rep und Gollner wurden zuletzt geschont, sie sollten aber bis zum Auftakt in Wolfsberg wieder voll einsatzfähig sein. Bereits am Dienstag, 26. Jänner, folgt mit dem Auswärtsmatch gegen Puntigamer Sturm Graz der nächste schwere "Brocken". Das erste Heimspiel steht für den TSV am 30. Jänner um 17 Uhr gegen Serienmeister Red Bull Salzburg am Programm.